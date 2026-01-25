Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, è stato ucciso a Minneapolis. Il governo sostiene che fosse armato e intento a minacciare, ma due testimoni affermano che non portava armi al momento dell’incidente. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da altri casi simili, sollevando interrogativi sulla versione ufficiale e sulle circostanze della morte.

Un uomo di 37 anni, Alex Jeffrey Pretti, di professione infermiere di terapia intensiva, è morto sabato a Minneapolis in quello che - dopo il caso di Renee Nicole Good - rischia di diventare una scintilla fatale per gli equilibri negli Usa, dopo settimane di proteste in seguito ai blitz violenti dell'ICE, l'anti-immigrazione potenziata e trasformata dal presidente Donald Trump nell'ultimo anno. Alex Pretti, chi era BREAKING: Federal border agents appear to have killed a registered nurse in Minneapolis. Alex Pretti dedicated his life to caring for others. Today, he is dead after being shot by agents after he was disarmed, despite having legally exercised his right to carry. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Alex Pretti ucciso a Minneapolis, il governo accusa: «Aveva una pistola, voleva uccidere». Ma per due testimoni non era armato

Minneapolis, Alex Pretti ucciso da un agente federale. Due testimoni oculari: “Era disarmato”Due testimoni oculari hanno confermato che Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso da un agente federale a Minneapolis, non era armato al momento della sparatoria.

Chi era Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE a Minneapolis: non aveva un’arma ma un cellulareAlex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva presso l’ospedale per veterani di Minneapolis, è stato tragicamente ucciso il 24 gennaio dalla Border Patrol durante un’operazione di controllo dell’immigrazione.

