Nuovi video rivelano i momenti drammatici in cui Alex Pretti è stato ucciso da un agente federale a Minneapolis. La madre di Pretti ricorda il figlio come

Nuovi video mostrano i drammatici istanti in cui Alex Pretti è stato ucciso da un agente federale a Minneapolis. Il 37enne, cittadino americano con nonni emigrati dal Nord Italia e infermiere di terapia intensiva, stava filmando le operazioni dell'Ice, la polizia anti-immigrati. In mano non aveva alcuna arma, ma solo il telefonino per le riprese. Quando un agente ha allontanato una donna con dello spray urticante, il giovane ha cercato di proteggerla, ma è stato a sua volta colpito con il gas e poi gettato a terra. Su di lui si sono avventati sei agenti federali. Durante la colluttazione, un poliziotto si è allontanato con una pistola in mano urlando: "Ha un'arma!". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, il dolore della madre di Alex Pretti: "Era un uomo buono, amava l'America"

Alex Jeffrey Pretti, un "gigante buono" appassionato di outdoor. Era italo americano l'uomo ucciso dall’IceAlex Jeffrey Pretti, noto come un “gigante buono” e appassionato di outdoor, era un italo-americano tragicamente ucciso dall’Ice.

Chi è l’uomo ucciso a Minneapolis dall’Ice: si chiamava Alex Pretti ed era un infermiereAlex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato vittima di un episodio di violenza a Minneapolis.

