Alex Jeffrey Pretti un gigante buono appassionato di outdoor Era italo americano l' uomo ucciso dall’Ice

Alex Jeffrey Pretti, noto come un “gigante buono” e appassionato di outdoor, era un italo-americano tragicamente ucciso dall’Ice. Era un infermiere altruista, dedicato agli altri e profondamente preoccupato per la sua comunità. La sua morte evidenzia le tensioni legate alle azioni dell’ente di immigrazione e il suo impegno per il benessere delle persone.

Un «gigante buono», un "infermiere altruista" che «si preoccupava profondamente degli altri ed era turbato dalle azioni dell’Ice nella sua città». Familiari, colleghi e amici descrivono così Alex Jeffrey Pretti, il 37enne ucciso con una decina di proiettili a Minneapolis da un agente di frontiera mentre tentava di aiutare una manifestante a liberarsi dalla presa di un federale. Alex aveva origini italiane tramite i bisnonni paterni e materni, emigrati negli Usa dal Nord Italia, ma lui era un cittadino statunitense nato in Illinois. Si era diplomato nel 2006 alla Preble High School di Green Bay, nel Wisconsin. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, cittadino statunitense. È l'ultima vittima delle operazioni anti-immigrazione ordinate dall'amministrazione Trump a Minneapolis. Gli agenti federali l'hanno ucciso con dieci colpi di pistola alle 9.05 di una mattina di sole

