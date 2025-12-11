Under 19 Eccellenza l' Unieuro Forlì domina ad Ancona e difende la vetta in vista dello scontro diretto con Pesaro
Nell'incontro di recupero della nona giornata Under 19 Eccellenza, l'Unieuro Forlì si impone con autorità sulla Stamura Ancona, rafforzando la propria posizione in classifica in vista dello scontro diretto con Pesaro. La partita testimonia la buona forma dei bianco-rossi e il loro desiderio di mantenere il primato nel girone.
Nel recupero della nona giornata del campionato Under 19 Eccellenza, l’Unieuro Forlì supera senza difficoltà la Stamura Ancona, fanalino di coda del girone, conquistando due punti preziosi in vista del finale di prima fase. Il netto successo esterno, arrivato con il punteggio di 89-64, consente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
