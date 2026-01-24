L’Unieuro resta aggrappata al match per 27 minuti poi crolla | l’Urania vince lo scontro diretto
L’Unieuro cade in quel di Milano contro l’Urania. La squadra di coach Antimo Martino lotta fino a metà del terzo quarto, poi subisce un break di 13-2 che di fatto la condanna alla sconfitta. Nell’ultimo quarto l’Urania dilaga, chiudendo il match col punteggio di 99-81. Sin dal primo quarto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
