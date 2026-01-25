Oggi, la Basilica di Vitruvio a Fano ha registrato un afflusso di visitatori simile a quello di sabato, confermando l’interesse crescente per questo luogo storico. L’affluenza testimonia l’importanza del sito e la sua attrattiva culturale, attirando un pubblico vario e interessato alla storia e all’architettura antica della zona. La visita agli scavi rappresenta un’opportunità unica per scoprire le testimonianze del passato locale.

Fano (Pesaro e Urbino), 25 gennaio 2026 – La Basilica di Vitruvio ha fatto il bis: questa mattina ha replicato il boom di visitatori registrato nel pomeriggio di sabato. Sono oltre 1.600 le persone – secondo i dati del Comune – che nel fine settimana si sono presentate in piazza Costa per partecipare alle visite guidate gratuite organizzate da Comune e Soprintendenza archeologica Marche nord. Sono stati proprio gli archeologi di AdArte, che hanno materialmente portato alla luce le colonne del monumentale edificio pubblico descritto da Vitruvio nel De Architectura, a raccontare ai visitatori le modalità e l’importanza dei ritrovamenti archeologici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una vera folla alla visita degli scavi della Basilica di Vitruvio

La Basilica di Vitruvio emerge dagli scavi a Fano. Il ministro Giuli: “Scoperta storica attesa da 2mila anni”A Fano sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica.

La Basilica di Vitruvio emerge durante gli scavi a Fano, il ministro Giuli in videocollegamento: “Scoperta storica, attesa da 2mila anni”Durante gli scavi a Fano, sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica.

