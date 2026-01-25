Una Juventus gagliarda travolge 3-0 il Napoli di Conte allo Stadium

La Juventus si impone 3-0 sul Napoli di Conte nello stadio di casa, in una partita della 22ª giornata di Serie A. La prestazione dei bianconeri ha sorpreso gli spettatori, evidenziando una squadra compatta e efficace. Il risultato permette alla Juventus di avvicinarsi alla zona alta della classifica, mentre il Napoli, pur combattivo, non riesce a mantenere il suo ritmo. Un incontro che ha segnato un momento importante del campionato.

Il big match della 22 a giornata della Serie A si chiude come non molti tifosi bianconeri si sarebbero aspettati, ovvero con una prestazione maiuscola dell'undici di Spalletti, che batte nettamente il Napoli di Antonio Conte e si riavvicina al gruppo di testa della classifica. La Juventus parte subito col piede giusto, spingendo forte e consentendo ai campani solo un prolungato ma sterile giro palla. La svolta attorno al 20' quando prima lo scatenato Thuram colpisce un palo clamoroso, poi tocca a Locatelli fornire un pallone d'oro a Jonathan David, che non lascia speranze a Meret. Dopo qualche polemica nel finale del primo tempo per un rigore per parte, la Juventus concede poco o niente al Napoli per poi chiudere i conti con l'undici di Conte nel finale di partita.

