Juventus-Napoli formazioni ufficiali | Spalletti contro Conte allo Stadium

Alle ore 18, allo Stadium, si affrontano Juventus e Napoli in una sfida valida per il campionato di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con Spalletti e Conte pronti a guidare le rispettive squadre. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

"> È tutto pronto allo Stadium per Juventus-Napoli, fischio d’inizio alle 18. Ufficializzate le formazioni scelte da Spalletti e Conte per il big match di campionato. La Juventus si dispone con il 4-2-3-1, affidandosi a David come riferimento offensivo e alla qualità di Yildiz, McKennie e Conceição sulla trequarti. In mediana la coppia Locatelli–Thuram. Il Napoli risponde con il 3-4-2-1, emergenza gestita con Meret tra i pali e Di Lorenzo arretrato nei tre di difesa. In mezzo Lobotka e McTominay, davanti spazio a Vergara ed Elmas alle spalle di Højlund. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

NAPOLI-JUVENTUS 2-1: SPALLETTI CAMBIA E CONTE RINGRAZIA

