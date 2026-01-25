Serie A Juventus-Napoli 3-0 Show allo Stadium | gol e highlights

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Napoli, con il risultato di 3-0 allo Stadium. I gol di David, Yildiz e Kostic hanno contribuito a consolidare la posizione in classifica, avvicinando i bianconeri alla qualificazione in Champions League. Di seguito, gli highlights e le fasi salienti della partita.

La Juventus doma il Napoli e conquista tre punti pesantissimi. David, Yildiz e Kostic decisivi, regalano una vittoria fondamentale per un piazzamento in Champions. Como nuovamente superati e Napoli ora a un solo punto.Notizia in aggiornamento.Iscriviti al canale di TorinoToday su WhatsApp e su.🔗 Leggi su Torinotoday.it Serie A, Juventus-Roma 2-1. Stadium in festa: gol e highlightsLa partita tra Juventus e Roma, valida per la Serie A, si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Leggi anche: Serie A, Juventus-Cagliari 2-1. Yilldiz illumina lo Stadium: gol e highlights La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Juventus-Inter 4-3: gol e highlights | Serie A Argomenti discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Napoli; Le possibili scelte di Spalletti: verso il Napoli nel segno della continuità; Diretta Juventus-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Serie A, Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv. Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David e Yildiz spietati (7), questo Thuram una furia (7,5)Allo Stadium finisce 3-0 per la Juventus la supersfida con il Napoli dell'ex Antonio Conte, valida per il ventiduesimo turno di Serie A. Decisiva la rete di David al 21', con il ... leggo.it Juventus-Napoli diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Conte LIVELa Juventus ospita il Napoli allo Stadium nella ventiduesima giornata di Serie A: tutte le info per seguire la partita in tv. Tutto pronto allo Stadium per la partita tra Juventus e Napoli, valida per ... corrieredellosport.it SERIE A! JONATHAN DAVID STRIKES FIRST! Juventus 1-0 Napoli @GoalsXtra x.com SERIE A ! in campo Juventus-Napoli DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.