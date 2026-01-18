Udine Una Hotels finisce 85-90 | preziosissimo blitz biancorosso in chiave salvezza

In una partita combattuta a Udine, Una Hotels ottiene una vittoria importante per la salvezza, battendo il PalaCarnera 85-90. La squadra si affida alle prestazioni di Barford, Caupain e Brown, che nel finale contribuiscono a mettere in saldo i punti decisivi. Con questo risultato, gli ospiti siglano il loro primo successo esterno della stagione e consolidano il proprio posizionamento in classifica.

Udine, 18 gennaio 2026 – Sull’asse Barford-Caupain, che non a caso realizzano anche i canestri decisivi nel finale di partita, e l’aiuto di Brown, che molto disfa ma nell’ultimo quarto tanto fa per la causa, l’Una Hotels centra la prima vittoria esterna di questo tormentato campionato, espugnando il PalaCarnera di Udine, condendola col 2-0 nello scontro diretto. Un successo fondamentale in chiave salvezza, che Reggio costruisce, a livello mentale, nel terzo quarto, quando concede appena 12 punti agli avversari mostrando grande qualità, e intensità, difensiva. E cementa negli ultimi minuti di gara, dove riesce a riprendersi da una serie di ingenuità commesse, restando lucida e affidandosi poi al talento dei citati Barford, costante spina nel fianco dell’Old Wild West per tutto il match, e Caupain. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

