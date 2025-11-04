Una Hotels-Digione finisce 76-79 | una Reggio presuntuosa finisce beffata

Reggio Emilia, 4 novembre 2025 – Due indizi forse non fanno una prova, ma sono una indicazione di un certo valore. Dopo l’incolore prova contro l’Olimpia Milano in campionato l’Una Hotels incassa un’altra sconfitta dopo una prestazione estremamente deficitaria, solo che questa volta arriva, in Fiba Europe Cup, contro un’avversaria non trascendentale, il Digione battuto all’andata di 8 lunghezze, di caratura tecnica oggettivamente inferiore ma che, semplicemente, ha avuto più lucidità, grinta e desiderio di vittoria rispetto ai biancorossi. In termini di mera classifica cambia poco, in virtù della vittoria dei kosovari del Bashkimi sul Cibona, e della differenza canestri coi francesi preservata, ma sotto l’aspetto psicologico è una batosta che rafforza le incertezze sulla reale solidità e tenuta della truppa di Priftis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

