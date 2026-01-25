Una battaglia dopo l' altra il 4K UHD e il look da western del film di Paul Thomas Anderson

Il nuovo rilascio in 4K UHD del film di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, offre un'esperienza visiva e sonora di alta qualità. L’edizione Warner valorizza la regia e la fotografia, portando sullo schermo i dettagli di un racconto ambientato in stile western. Perfetta per gli appassionati che desiderano rivivere questa pellicola in una versione migliorata, senza rinunciare alla sobrietà e alla qualità.

Il film favorito agli Oscar con Leonardo DiCaprio è appena uscito anche in 4K con un'edizione Warner dal valore tecnico stellare, con audio e video che esaltano la regia di PTA. Ma c'è anche un neo, la totale assenza di extra. Per tanti è stato subito il film dell'anno e non a caso per una volta Paul Thomas Anderson, di solito apprezzatissimo dalla critica ma poco attraente al botteghino, ha fatto centro anche negli incassi, tanto da superare solo in Italia i 5 milioni di euro. Adesso Una battaglia dopo l'altra, dopo il trionfo al Golden Globe e proprio in contemporanea con le candidature agli Oscar che sono ben 13, è arrivato anche in homevideo, atteso come non mai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Golden Globes 2026, trionfo per «Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson, «Hamnet» miglior film drammatico: tutti i vincitoriDurante la cerimonia dell’83ª edizione dei Golden Globes, svoltasi al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, sono stati annunciati i vincitori delle principali categorie cinematografiche e televisive.

“Una battaglia dopo l’altra“. Trionfa Paul Thomas AndersonI 31esimi Critics’ Choice Awards, svoltisi a Los Angeles, hanno riconosciuto eccellenze del cinema contemporaneo.

