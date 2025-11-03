Milano donna accoltellata in pieno giorno in piazza Gae Aulenti | è gravissima

Un'aggressione brutale e al momento inspiegabile, che ha messo immediatamente in moto la macchina delle indagini. L'obiettivo principale è ovviamente quello di individuare al più presto l'autore dell'aggressione, di cui al momento si sono perse le tracce. Le forze dell'ordine hanno dunque posto al vaglio le videocamere di sorveglianza della zona.

