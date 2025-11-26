Alla guida dell' auto ubriachi denunciati un uomo e una donna

Le conseguenze di un tamponamento avvenuto lo scorso 18 novembre sulla Strada Regionale 156 dei Monti Lepini si sono rivelate ben più gravi di un semplice incidente stradale. I Carabinieri della Compagnia di Terracina, che si sono occupati dei rilievi, hanno infatti denunciato a piede libero due. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it