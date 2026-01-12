Referendum sulla giustizia fissata la data | si va alle urne il 22 e 23 marzo

Il governo ha annunciato che il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo. Questa decisione mette fine all’incertezza sulla data e consente ai cittadini di partecipare alle urne per esprimere il loro voto sulla riforma costituzionale. La consultazione rappresenta un momento importante nel percorso di revisione del sistema giudiziario italiano.

Il governo ha sciolto il nodo sulla data del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Il Consiglio dei ministri ha stabilito che si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Nelle stesse giornate sono previste anche le elezioni suppletive. La decisione è arrivata al termine della riunione di governo e segna un’accelerazione dopo il tentativo, poi naufragato, di andare alle urne già il 29 dicembre. A confermare ufficialmente la scelta è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando con i giornalisti a margine del Cdm. La data individuata rappresenta un punto di mediazione all’interno del confronto politico: da un lato l’ipotesi del primo marzo, sostenuta dalla maggioranza, dall’altro l’orientamento dell’opposizione, che spingeva per uno slittamento ad aprile. 🔗 Leggi su Open.online

