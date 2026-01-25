L’Amministrazione Comunale di Venticano ha deciso di regalare la Costituzione italiana ai giovani che compiono 18 anni nel nostro paese. Questo gesto intende sottolineare l’importanza della conoscenza dei propri diritti e doveri, promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole. Un modo per rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità nei confronti della comunità e del nostro Paese, sperando di ispirare un impegno consapevole nel futuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto UN REGALO PER IL FUTURO: LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI DI VENTICANO! “Carissimi concittadini, oggi vogliamo condividere con voi un gesto simbolico, profondo e Cpieno di speranza: l’Amministrazione Comunale ha deciso di regalare la Costituzione della Repubblica Italiana a tutti i giovani che compiono 18 anni nel nostro comune! Così il sindaco Arturo Caprio: Perché? Perché crediamo che il diritto, la cittadinanza attiva e la partecipazione democratica siano le fondamenta su cui costruire il futuro. La Costituzione non è solo un testo da studiare, ma una guida per vivere con senso critico, rispetto e solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Un regalo per il futuro: la Costituzione ai 18enni di Venticano

