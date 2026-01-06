Limatola il Comune consegna copia della Costituzione ai neo 18enni

A Limatola, il Comune ha consegnato ufficialmente copie della Costituzione ai giovani neo 18enni, in un momento di grande partecipazione sia per i ragazzi che per le loro famiglie. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di cittadinanza e conoscenza dei principi fondamentali della Repubblica. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza della partecipazione civica e del ruolo dei giovani nella società.

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento molto partecipato sia dai ragazzi sia dalle rispettive famiglie. Nella serata di Lunedì 5 Gennaio grande riscontro presso la Sala consiliare del Comune di Limatola per l'occasione data dal tradizionale appuntamento della consegna di una copia della Costituzione italiana ai giovani che hanno compiuto la maggiore età nel corso dell'anno precedente. Un momento che è diventato riferimento stabile nel calendario degli appuntamenti del Comune di Limatola e, in particolare, dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi che ha voluto introdurre questo momento sin dall'anno 2017.

