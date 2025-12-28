Fara Filiorum Petri consegna la Costituzione ai neo 18enni | Un ingresso nella cittadinanza consapevole

Il 17 dicembre, a Fara Filiorum Petri, si è svolta una cerimonia significativa in cui i neo 18enni hanno ricevuto ufficialmente la Costituzione. Un momento simbolico che rappresenta un passo importante verso la cittadinanza consapevole, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e dei valori fondamentali della nostra Repubblica. Un’occasione di riflessione e di crescita per i giovani del paese.

Una cerimonia sentita e partecipata ha segnato, lo scorso 17 dicembre, un momento simbolico ma importante per i giovani di Fara Filiorum Petri. Nella sala consiliare del Comune è stata infatti consegnata la Costituzione Italiana ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni, in un gesto che celebra.

