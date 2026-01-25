Un nuovo defibrillatore per i mezzi di Pubblica assistenza
La Pubblica Assistenza di Ravenna si arricchisce di un nuovo defibrillatore, donato da Simone Palazzi Rossi, fondatore di BSI Consulting. L’acquisto di questo dispositivo rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza e nell’efficacia delle emergenze sanitarie gestite dall’organizzazione, contribuendo a garantire interventi tempestivi e adeguati in situazioni di criticità.
Un nuovo defibrillatore per la Pubblica Assistenza: grazie alla generosità di Simone Palazzi Rossi, fondatore di BSI Consulting (società di ingegneria specializzata nella consulenza per la digitalizzazione delle imprese), l’odv ravennate dispone ora di un nuovo dispositivo medico, fondamentale nelle operazioni di primo soccorso ai cittadini. La consegna, avvenuta sabato 10 gennaio, rientra nell’iniziativa promossa dal Comune di Ravenna “Adotta un progetto solidale”, che mira ad avvicinare le imprese del territorio al Terzo settore e al mondo del volontariato, fornendo così una risposta operativa ai bisogni trasversali dei diversi ambiti sociali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Un defibrillatore in dono per la Pubblica Assistenza Prato SudUn gesto di solidarietà e impegno si concretizza con la donazione di un defibrillatore alla Pubblica Assistenza Prato Sud.
La Pubblica . Assistenza cerca volontariLa Pubblica Assistenza, associazione di volontariato, invita a unirsi come volontari.
HA UN INFARTO, ARRIVANO I CARABINIERI CON IL DEFIBRILLATORE E LO SALVANO | 28/08/2025
Argomenti discussi: Nuovo defibrillatore per i mezzi di Pubblica Assistenza che cerca nuovi volontari per il servizio di ambulanza; Donato un nuovo defibrillatore alla scuola Di Stefano di Bussi per attivare una postazione salvavita; Donato un nuovo defibrillatore alla scuola 'Di Stefano' di Bussi per attivare una postazione salvavita; ’Bottega della pasta’ dona un defibrillatore.
Un nuovo defibrillatore per i mezzi di Pubblica AssistenzaUn nuovo defibrillatore per Pubblica Assistenza: grazie alla generosità di Simone Palazzi Rossi, fondatore di Bsi Consulting (società di ingegneria specializzata nella consulenza per la digitalizzazio ... ravennawebtv.it
Savignano, nuovo defibrillatore per la Polisportiva Fiumicinese asdDomenica 11 gennaio è stato consegnato un nuovo defibrillatore donato dal Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi all’associazione ... corriereromagna.it
SOLIDARIETA' Donato un nuovo defibrillatore alla scuola "Di Stefano" di Bussi per attivare una postazione salvavita https://cityne.ws/sJvme - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.