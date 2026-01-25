Un giudice del Minnesota ha emesso un’ordinanza per preservare le prove relative alla morte di Alex Pretti a Minneapolis, evitando che possano essere distrutte. Questo provvedimento si inserisce nel contesto di recenti eventi violenti nella città, tra cui una seconda sparatoria mortale di un cittadino americano per mano di un agente federale. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico e sollevato diverse controversie sui fatti e le responsabilità.

La seconda sparatoria mortale di un cittadino americano avvenuta questo mese a Minneapolis per mano di un agente federale ha nuovamente fatto aumentare la tensione in città e ha portato a resoconti controversi sull’accaduto. Sabato mattina Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva presso un ospedale per veterani, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da un agente della Border Patrol. Il Dipartimento per la sicurezza interna sostiene che Pretti si è avvicinato agli agenti con una pistola semiautomatica da 9 mm e quando gli agenti hanno tentato di disarmarlo, lui ha “resistito violentemente”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un giudice del Minnesota concede l’ordinanza per preservare le prove della morte di Alex Pretti a Minneapolis (prima che Trump le distrugga)

Minneapolis, infermiere ucciso da un agente federale durante le proteste: chi era Alex PrettiDurante le recenti proteste a Minneapolis, è stato ucciso un uomo di 37 anni, identificato come Alex Jeffrey Pretti.

Minneapolis, veglia per Alex PrettiA Minneapolis, nel Whittier Park, si è svolta una veglia in ricordo di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione della Border Patrol.

