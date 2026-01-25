Minneapolis infermiere ucciso da un agente federale durante le proteste | chi era Alex Pretti

Durante le recenti proteste a Minneapolis, è stato ucciso un uomo di 37 anni, identificato come Alex Jeffrey Pretti. L’episodio ha suscitato attenzione per la presenza di un’arma da fuoco e per le circostanze dell’intervento federale. Pretti, senza precedenti penali, rappresenta un caso che pone domande sulla gestione delle tensioni tra forze dell’ordine e cittadini durante situazioni di crisi.

Il 37enne non aveva precedenti, il giallo della pistola. È stato identificato come Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, l’uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco da un agente federale a Minneapolis nei giorni scorsi. La conferma è arrivata dalle autorità locali e dai familiari, che hanno raccontato il profilo di un uomo lontano da qualsiasi stereotipo criminale: infermiere di terapia intensiva, cittadino statunitense, senza precedenti penali, impegnato socialmente e profondamente turbato dal clima di tensione legato alle politiche sull’immigrazione. Chi era Alex Pretti: infermiere, cittadino americano, senza precedenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’IceAlex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

Chi è l’uomo ucciso a Minneapolis dall’Ice: si chiamava Alex Pretti ed era un infermiereAlex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato vittima di un episodio di violenza a Minneapolis.

Chi era Alex Pretti, ucciso da un agente dell'Ice a MinneapolisCittadino americano di 37 anni, era un infermiere del dipartimento dei veterani. Agenti dell'immigrazione lo hanno accerchiato e poi ucciso in strada: Era armato. Video documentano quello che è succ ... rainews.it

Difende una donna, viene trascinato a terra e poi ucciso: così è morto a Minneapolis l'uomo colpito dagli agenti federaliUn uomo, l'infermiere 37enne Alex Pretti, è morto il 24 gennaio a Minneapolis, ucciso da 11 colpi di pistola sparati da uno o più agenti Ice. ?In questo video, si vede chiaramente la dinamica di quant ... video.corriere.it

Ecco la vittima: Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, residente a #Minneapolis. Lavorava come infermiere e non aveva precedenti penali. #Minnesota #ICEOUTMN #ICEOUT x.com

#NEWS – Un uomo, cittadino americano, ucciso in strada di un cittadino da agenti federali e una bambina di due anni fermata durante una retata anti #immigrazione. #Minneapolis si è svegliata con due notizie che hanno reso ancora più esplosivo lo scontro tr - facebook.com facebook