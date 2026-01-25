ULTIM’ORA – Scontri in autostrada | coinvolti i tifosi del Napoli

Nelle ultime ore si sono verificati scontri in autostrada coinvolgendo tifosi del Napoli, creando preoccupazione tra i supporter e le autorità. La situazione si inserisce nel contesto di un momento di grande attesa per il prossimo match contro la Juventus, che rappresenta un importante banco di prova per le ambizioni della squadra campione d’Italia. La notizia richiede attenzione e approfondimenti per comprendere eventuali sviluppi e implicazioni.

Non sono ore tranquille in casa Napoli a poche ore dal big match con la Juventus, che dirà molto sulle reali ambizioni stagionali dei campioni d’Italia. Oltre ad una situazione sportiva complessa, con i tanti infortuni che stanno decimando la squadra ed anche alcune fratture nello spogliatoio, nella nottata ci si è aggiunta anche una vicenda extra-campo decisamente evitabile. Ci sarebbero, infatti, stati degli scontri in autostrada che hanno visto protagonisti anche alcuni tifosi azzurri. Violento scontro tra i tifosi di Napoli e Lazio: la ricostruzione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle scorse ore degli agenti di polizia sarebbero intervenuti sull’autostrada A1, a causa di una segnalazione relativa alla presenza di alcune persone col volto coperto e armate di bastoni, che si stavano affrontando sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Autostrada A1: scontri fra tifosi della Lazio e del Napoli fra Ceprano e Frosinone. Incappucciati e con bastoniNella mattina del 25 gennaio 2026, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sull'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone a causa di scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli.

Scontri tra tifosi Lazio e Napoli su A1, 80 bloccati: sequestrati bastoni e taglierini(Adnkronos) - La polizia è intervenuta questa mattina presto lungo l'autostrada A1, dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenz ... msn.com

