Nella mattina del 25 gennaio 2026, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sull'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone a causa di scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli. Alcune persone con il volto coperto e in possesso di bastoni si sono fronteggiate sulla carreggiata in direzione Nord, rendendo necessaria l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza la zona.

ROMA – Nuovo scontro fra tifosi, in autostrada, una settimana dopo la “battaglia”, intorno a Boplogna, fra sostenitori della Fiorentina e della Roma. Poi “squalificati” dal Ministero dell’Internno: fino a fine stagione non potranno andare in trasferta. All’arrivo degli agenti, le persone si erano già allontanate. Dalle prime indagini, risulterebbe trattarsi di un gruppo di tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e di uno di sostenitori del Napoli, in viaggio verso Torino per l’incontro serale di campionato con la Juventus, che si sarebbero fermati e scesi dai propri mezzi per ingaggiare una colluttazione sulla carreggiata autostradale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: scontri fra tifosi della Lazio e del Napoli fra Ceprano e Frosinone. Incappucciati e con bastoni

Scontri sull’A1 fra tifosi del Napoli e della LazioNella prima mattinata si sono verificati scontri sull’autostrada A1 tra tifosi del Napoli in viaggio verso Torino e supporter della Lazio in rientro da Lecce.

Scontri fra tifosi di Lazio e Napoli in autostrada armati di bastoni e coltelli: bloccate 80 personeNella giornata di ieri, si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi della Lazio e del Napoli sull'autostrada, con circa 80 persone coinvolte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Autostrada A1, violenti scontri con mazze e martelli tra 200 ultras della Roma e della Fiorentina; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Agguato con spranghe e caschi sull'A1: violenti scontri tra ultras di Roma e Fiorentina.

Scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio, caos sull'A1Scontri all’alba sull'autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si ... gds.it

Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della LazioScontri all'alba sull'autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati in contatto lungo la car ... ansa.it

Pugno duro del Viminale dopo gli scontri in autostrada con gli ultras della Roma all’altezza di Casalecchio di Reno - facebook.com facebook

Scontri in autostrada, si va verso lo stop alle trasferte per Roma e Fiorentina fino a fine stagione x.com