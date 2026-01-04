Il Napoli si prepara alla sessione di mercato di gennaio, mantenendo un equilibrio tra esigenze sportive e limiti finanziari. La recente acquisizione di Lookman ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, mentre la società si concentra su mosse mirate e oculate per rafforzare la rosa senza superare il saldo zero imposto. La strategia del club punta a consolidare la posizione in classifica rispettando le regole di bilancio.

Il Napoli guarda al mercato con la consapevolezza che le mosse dovranno essere misurate in virtù del saldo zero che gli azzurri dovranno rispettare in questa sessione di gennaio. Tante sono le idee del club campione d’Italia in carica e non è escluso che qualche rinforzo possa esserci in attacco. Uno dei nomi valutati, secondo Il Mattino, è quello di Federico Chiesa, ma occhio anche al possibile ritorno di fiamma per Ademola Lookman, ora impegnato in Coppa d’Africa. Mercato SSC Napoli: occhio al possibile ritorno di fiamma per Lookman. In casa Napoli si riflette sulle prossime mosse di calciomercato e, tra entrate e uscite, non sono esclusi colpi di scena. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lookman, sorpresa Napoli: l’ultim’ora fa scatenare i tifosi azzurri!

Leggi anche: Ultim’ora PSV – Napoli: il piano per i tifosi partenopei, ecco tutte le novità

Leggi anche: Ultim’ora: chiuso per sempre il Maradona | Tifosi del Napoli costretti a emigrare: “qui non potete stare”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Atalanta, Juric e la rissa sfiorata con Lookman: "Come con De Bruyne al Napoli..." - Ivan Juric commenta la vittoria della sua Atalanta sull'Olympique Marsiglia, macchiato dal battibecco con Lookman al momento della sostituzione: "Cosa è successo con Lookman? corrieredellosport.it

Lookman c’è, Lukaku no: tutte le liste di Napoli, Atalanta, Inter e Juve per la Champions League - Sono state presentate tutte le liste delle italiane impegnate in Europa: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta in Champions. fanpage.it

Lookman-Atalanta caso aperto: per Inter e Napoli l'affare è congelato, la Premier unica speranza - Quella dell'addio di Ademola Lookmanall'Atalanta è diventa la telenovela più lunga dell'intera estate e rischia di durare ancora per qualche giorno. calciomercato.com

Il Mattino - Attenzione al futuro di Lookman https://bit.ly/44VBKX9 - facebook.com facebook