Ugualmente diversi torna a Roma al Cinema delle Province il 31 gennaio

Il film “Ugualmente diversi”, opera prima della regista Federika Ponnetti, torna a Roma con una proiezione speciale al Cinema delle Province il 31 gennaio alle ore 18. Dopo il successo di sold-out al Cinema Tiziano e un tour che ha toccato numerosi cinema e festival, questa serata rappresenta un’occasione per riflettere sul valore della diversità e sull’importanza dell’inclusione. L’evento si inserisce in una collaborazione con diverse associazioni locali e nazionali.

"Ugualmente diversi", il primo film senza barriere "Tutti insieme davanti allo stesso schermo", torna a Roma con una proiezione-evento al Cinema delle Province il 31 gennaio ore 18 dopo il sold-out al Cinema Tiziano Dopo un tour che lo ha portato in 40 cinema e in 7 festival da nord a sud, Ugualmente diversi il docufilm sul valore della diversità opera prima della romana Federika Ponnetti, torna con una serata-evento a Roma, Cinema delle Provincie, sabato 31 gennaio ore 18, dopo il sold-out di due proiezioni-evento al Cinema Tiziano a fine novembre dove c'è stato il supporto della promozione dell'evento con 14 associazioni locali e nazionali, sinergia che si rinnova anche per il 31 gennaio.

