Oro grigio | il documentario sulla terza età con Erri De Luca domani al Cinema delle Province a Roma

L'appuntamento con il documentario di Francesco Bonelli dedicato alla terza età è per domani 12 dicembre alle 20:30 al Cinema delle Province di Roma. Tutti prima o poi dovremo preoccuparci del passare del tempo. Sui cambiamenti e sui ritmi della terza età riflette il documentario di Francesco Bonelli, Oro grigio - Troppo vivi per morire, che indaga su ciò di cui non si parla mai abbastanza, la vecchiaia. Il film, che vede la partecipazione di volti noti come lo scrittore Erri De Luca, gli attori Massimo Ghini e Stefano Fresi, e inoltre Valentina Ruggeri, Fernanda Cervetti, Giovanni Creton e Mariagrazia Messina, si concentra sul tema della difesa dei diritti e della valorizzazione degli anziani.