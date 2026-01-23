Eretiche in sala discriminate dietro le quinte | il progetto Visionarie torna a Roma dal 30 al 31 gennaio

Il progetto Visionarie torna a Roma il 30 e 31 gennaio, affrontando il tema della parità di genere nel cinema. Nonostante i progressi, molte donne italiane, il 48%, rinunciano alla carriera artistica nonostante talento e passione. La ricerca Women in Film, presentata al Festival di Cannes 2025, sottolinea ancora una volta le sfide e le discriminazioni che le professioniste affrontano nel settore cinematografico.

La parità di genere nel cinema è ancora un film da girare. Lo conferma la nuova ricerca Women in Film, presentata al Festival di Cannes 2025 che evidenzia come, nonostante i successi femminili crescenti, quasi una donna su due in Italia (48%) rinunci alla carriera cinematografica o artistica, pur avendo talento e inclinazione per questo settore. È un dato superiore alla media Ue (43%) e legato principalmente alla mancanza di contatti, scarsa autostima, accesso limitato a risorse. Secondo la ricerca, il 53% delle italiane percepisce un rallentamento nei progressi e il 51% addirittura un aumento delle barriere rispetto a cinque anni fa. 🔗 Leggi su Tpi.it

Visionarie 2026: Ancora più eretiche: donne tra cinema, tv e raccontoDal 30 al 31 gennaio 2026 a Palazzo Merulana a Roma torna “Visionarie – donne tra cinema, tv e racconto”.

