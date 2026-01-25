Ucraina Tajani | Se Trump chiude l’accordo per la pace merita il Nobel

Il ministro Tajani ha commentato le dichiarazioni di Meloni riguardo a Trump, sottolineando che, se riuscisse a facilitare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, potrebbe essere considerato per il Nobel. La discussione si inserisce nel contesto degli sforzi diplomatici e delle recenti iniziative di pace in diverse aree di conflitto. La posizione evidenzia l’importanza di un impegno concreto per la risoluzione delle tensioni internazionali.

ROMA – “Meloni non ha detto che spera nel Nobel a Trump. Ha detto che se riesce a far chiudere l’accordo tra l’Ucraina e la Russia, dopo aver portato al cessate il fuoco tra israeliani e Hamas, può avere il premio Nobel. Mi pare un riconoscimento giusto. Se riesce in questo intento, se lo merita. Può stare più o meno simpatico ma è incontrovertibile”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari Esteri e vice premier, Antonio Tajani, leader di Forza Italia, a margine dell’evento del partito “Valori, più libertà più giustizia” in corso all’hotel Ergife di Roma. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

