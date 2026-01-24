Ucraina Tajani | se Trump chiude accordo pace merita il Nobel

Il ministro Tajani ha commentato che, qualora Trump riuscisse a negoziare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, potrebbe essere considerato meritevole del premio Nobel. Tajani ha anche ricordato l’impegno di Meloni nel promuovere iniziative di pace, sottolineando l’importanza di soluzioni diplomatiche per risolvere i conflitti internazionali. La discussione si inserisce nel contesto degli sforzi diplomatici in atto in diverse zone di tensione globali.

Roma, 24 gen. (askanews) – “Meloni non ha detto che spera nel Nobel a Trump. Ha detto che se riesce a far chiudere l’accordo tra l’Ucraina e la Russia, dopo aver portato al cessate il fuoco tra israeliani e Hamas, può avere il premio Nobel. Mi pare un riconoscimento giusto. Se riesce in questo intento, se lo merita. Può stare più o meno simpatico ma è incontrovertibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, leader di Fi, a margine dell’evento del partito “Valori, più libertà più giustizia” in corso all’hotel Ergife a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Piani pace Ucraina, Tajani: Trump farà di tutto per la tregua, vuole il Nobel per la pace – Il video

Machado: “Ho dato Nobel a Trump perché se lo merita”. Ma il web lo prende in giroDi recente, María Corina Machado ha affermato di aver consegnato a Donald Trump la medaglia del Premio Nobel per la Pace, sostenendo che si trattasse di un riconoscimento meritato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 gennaio. Zelensky: Trump ci darà i Patriot. Concluso trilaterale di Abu Dhabi; Tajani risponde a Zelensky: Non è generoso criticare l'Europa; Zelensky attacca l’Europa, Meloni: 'Da tempo chiedo che Ue si svegli'; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace.

Ucraina, Tajani: se Trump chiude accordo pace merita il NobelRoma, 24 gen. (askanews) – Meloni non ha detto che spera nel Nobel a ... msn.com

Ucraina, Tajani: Zelensky ingeneroso, Ue ha fatto di tutto per sostenerloIl ministro degli Esteri italiano commenta le parole del presidente ucraino a Davos sull'appoggio europeo all'Ucraina ... ilfattoquotidiano.it

UCRAINA | L'Ue replica a Zelensky: "Da noi 200 miliardi". Roma delusa. Meloni: "L'Europa si svegli, ma le sue parole dispiacciono". Tajani: "Ingeneroso" #ANSA - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #23gennaio #Kiev #Mosca #Ucraina #Russia #StatiUniti #Trump #Putin #Groenlandia #Bruxelles #Nato #Gaza #Israele #Netanyahu #Tajani #Meloni #Crans_Montana #Maltempo x.com