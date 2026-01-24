Ucraina-Russia Tajani | Se Trump riesce a chiudere accordo merita Nobel pace

Il ministro Tajani ha commentato la possibilità di un accordo tra Ucraina e Russia, affermando che, se Trump riuscisse a portare a una soluzione, meriterebbe il Premio Nobel per la Pace. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti iniziative di pace, evidenziando l’importanza di soluzioni diplomatiche in aree di conflitto. Le parole riflettono l’attenzione internazionale sulla ricerca di un dialogo e di una stabilità duratura.

(Adnkronos) – Nobel per la pace a Trump? ''Meloni ha detto: spero. Ha detto: se riesce a far chiudere l'accordo tra Ucraina e Russia, dopo aver portato al cessato il fuoco israeliani e Hamas, può avere il Premio Nobel. Mi pare un riconoscimento giusto se riesce in questo intento. Se lo merita. E' incontrovertibile. Può stare più o meno simpatico, però questo è un dato. Se raggiunge l'obiettivo, sarà un dato incontrovertibile''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento di Forza Italia ‘Valori, più libertà, più giustizia’ in corso all’Ergife a Roma.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Ucraina, Tajani: se Trump chiude accordo pace merita il NobelIl ministro Tajani ha commentato che, qualora Trump riuscisse a negoziare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, potrebbe essere considerato meritevole del premio Nobel.

