Ucraina-Russia Tajani | Se Trump riesce a chiudere accordo merita Nobel pace

Il ministro Tajani ha commentato la possibilità di un accordo tra Ucraina e Russia, affermando che, se Trump riuscisse a portare a una soluzione, meriterebbe il Premio Nobel per la Pace. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti iniziative di pace, evidenziando l’importanza di soluzioni diplomatiche in aree di conflitto. Le parole riflettono l’attenzione internazionale sulla ricerca di un dialogo e di una stabilità duratura.

(Adnkronos) – Nobel per la pace a Trump? ''Meloni ha detto: spero. Ha detto: se riesce a far chiudere l'accordo tra Ucraina e Russia, dopo aver portato al cessato il fuoco israeliani e Hamas, può avere il Premio Nobel. Mi pare un riconoscimento giusto se riesce in questo intento. Se lo merita. E' incontrovertibile. Può stare più o meno simpatico, però questo è un dato. Se raggiunge l'obiettivo, sarà un dato incontrovertibile''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento di Forza Italia ‘Valori, più libertà, più giustizia’ in corso all’Ergife a Roma.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ucraina, Tajani: se Trump chiude accordo pace merita il NobelIl ministro Tajani ha commentato che, qualora Trump riuscisse a negoziare un accordo di pace tra Ucraina e Russia, potrebbe essere considerato meritevole del premio Nobel.

Leggi anche: Piani pace Ucraina, Tajani: Trump farà di tutto per la tregua, vuole il Nobel per la pace – Il video

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

UCRAINA-RUSSIA, il piano di PACE di Trump funzionerà | Recap con Claudio Tito

Argomenti discussi: Tajani risponde a Zelensky: Non è generoso criticare l'Europa; Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 gennaio. Zelensky: Trump ci darà i Patriot. Concluso trilaterale di Abu Dhabi; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace; Putin: le relazioni con l'Europa lasciano a desiderare.

Ucraina, Tajani: se Trump chiude accordo pace merita il NobelRoma, 24 gen. (askanews) – Meloni non ha detto che spera nel Nobel a ... msn.com

Ucraina-Russia, Tajani: Se Trump riesce a chiudere accordo merita Nobel paceNobel per la pace a Trump? Meloni ha detto: spero. Ha detto: se riesce a far chiudere l’accordo tra Ucraina e Russia, dopo aver portato al cessato il fuoco israeliani e Hamas, può avere il Premio ... msn.com

#Ucraina "Conversazioni costruttive", scrive Zelensky dei colloqui trilaterali con USA e Russia, ad Abu Dhabi. Kiev è disponibile ad andare avanti con nuovi incontri "potenzialmente già la prossima settimana". Tema chiave: i "possibili parametri" della fine del - facebook.com facebook

Abu Dhabi,secondo giorno di trilaterale Ucraina-Russia-Stati Uniti:mediatori americani e delegazioni delle due parti in conflitto nella stessa stanza. Ma i nodi da sciogliere per fermare il #conflitto rimangono,e #Mosca continua a bombardare Kyiv e Kharkiv. #T x.com