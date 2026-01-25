Ucraina Papa | Si allontana pace giusta e duratura intensificare sforzi

Il Papa ha sottolineato come la situazione in Ucraina si stia complicando, con attacchi continui che aggravano la sofferenza della popolazione, specialmente durante l'inverno. Invitando a intensificare gli sforzi, ha evidenziato come si allontani la possibilità di una pace giusta e duratura. La crisi continua a richiedere attenzione e azioni concrete per alleviare le sofferenze e promuovere un dialogo pacifico.

“Anche in questi giorni l’ Ucraina è colpita da attacchi continui che lasciano intere popolazioni esposte al freddo dell’inverno. Seguo col dolore quanto accade, sono vicino e prego per chi soffre. Il protrarsi delle ostilità, con conseguenze sempre più gravi sui civili, allarga la frattura tra i popoli e allontana una pace giusta e duratura. Invito tutti a intensificare ancora gli sforzi per porre fine a questa guerra”. Così Papa Leone XIV durante l’Angelus in piazza San Pietro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina tra gelo e blackout, l’appello di Papa Leone: “Intensificare gli sforzi per la pace”Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione in Ucraina, colpita dal freddo e dai blackout.

