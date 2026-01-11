Ucraina tra gelo e blackout l’appello di Papa Leone | Intensificare gli sforzi per la pace

Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione in Ucraina, colpita dal freddo e dai blackout. Durante l’Angelus, ha invitato alla preghiera per le persone che soffrono e ha sottolineato l’importanza di intensificare gli sforzi per promuovere la pace e fermare le violenze nel paese. Un appello alla solidarietà e alla speranza in un momento di grande difficoltà.

L’Ucraina è nella morsa del gelo, come ricorda Papa Leone XIV che all’Angelus dà voce alle sue preoccupazioni ricordando di pregare per chi soffre e rinnovando l’appello a cessare le violenze e ad intensificare gli sforzi per arrivare la pace. Un accorato appello che arriva proprio mentre a Londra, Parigi e Washington si pensa al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina tra gelo e blackout, l’appello di Papa Leone: “Intensificare gli sforzi per la pace” Leggi anche: Papa Leone in Libano: trionfino la pace e la giustizia. Uniamo gli sforzi Leggi anche: Papa Leone XIV chiede una tregua di Natale: appello per la pace a Gaza e in Ucraina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ucraina al gelo sotto le bombe, mentre l’Occidente pianifica il dopoguerra - Mentre a Londra, Parigi e Washington si discute del futuro assetto dell’Ucraina dopo la guerra, a Kiev la popolazione continua a fare i conti con il freddo, i blackout e i bombardamenti. online-news.it

Pioggia di droni russi. Kiev sotto attacco tra gelo e blackout - Nella Capitale rimesse in funzione in tempi record le centrali colpite. repubblica.it

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 Papa ai cardinali: conto su di voi 2 Stati disuniti 3 Un milione di famiglie al buio | #Ucraina 4 #CransMontana: indaga anche Roma 5 L’assedio del #gelo In diretta su #Tv2000#8gennaio Direttore V - facebook.com facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 Papa ai cardinali: conto su di voi 2 Stati disuniti 3 Un milione di famiglie al buio | #Ucraina 4 #CransMontana: indaga anche Roma 5 L’assedio del #gelo In diretta su #Tv2000 #8gennaio Direttor x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.