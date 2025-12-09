Guerra Ucraina-Russia il Papa a Zelensky | Proseguire dialogo serve pace giusta e duratura Il leader ucraino ora da Meloni
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi Zelensky a Roma, vertici con Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Intanto i vertici dell'UE promettono ulteriore sostegno militare a Kiev. Mosca: "Europa e UK sabotano gli accordi di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
La guerra in Ucraina e l’instabilità geopolitica in diversi scenari di conflitto a livello globale hanno causato la riduzione dei controlli sulle armi che l’Italia detiene e che ha inviato a Kiev negli ultimi mesi. A spiegarlo è il governo di Giorgia Meloni nell’annuale rel - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi | Costa: “La Ue non può accettare le interferenze Usa” - la Repubblica Vai su X
Guerra Russia – Ucraina, oggi a Zekensky a Roma per incontrare Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, Kiev incassa nuovo sostegno UE, le news in diretta - Oggi Zelensky atteso a Roma, incontrerà Giorgia Meloni e Papa Leone XIV ... Come scrive fanpage.it