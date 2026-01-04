La famiglia Sartori è al centro della nuova serie di Daniele Luchetti

S tasera comincia su Rai 1 alle 21.30 Prima di noi, la serie tv in 10 episodi di Daniele Luchetti ( L'amica geniale ), che racconta le vicende della famiglia Sartori, tre generazioni di costruttori e distruttori. La saga familiare diventa un affresco di sessant'anni di storia d'Italia, dal 1917 al 1978. Dal Friuli rurale si passa alla Torino delle fabbriche, dalle due guerre mondiali al boom economico, dall'urbanizzazione agli anni di piombo e delle contestazioni. Cinque serate e dieci puntate, da domenica 4 gennaio in prima serata, con vista sulla famiglia Sartori — il romanzo cartaceo è firmato da Giorgio Fontana — osservata a cominciare dai primi colpi di cannone del 1917 fino alle contestazioni dei Settanta.

