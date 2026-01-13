Oroscopo della settimana le previsioni segno per segno | Ariete rifletti sulle scelte professionali Gemelli alcuni nodi vengono al pettine

L'oroscopo della settimana offre uno sguardo sulle previsioni segno per segno. Con il Sole e Mercurio in Capricorno, l'attenzione è rivolta a decisioni pratiche e a una prospettiva a lungo termine. Ariete è chiamato a riflettere sulle scelte professionali, mentre Gemelli potrebbe dover affrontare questioni che richiedono chiarezza. Un periodo che invita alla responsabilità e a un approccio realistico alle sfide quotidiane.

Con il Sole e Mercurio in Capricorno, il cielo continua a favorire scelte concrete, responsabilità e visione a lungo termine. La Luna accompagna questo processo attraversando Scorpione e Sagittario, prima di arrivare in Capricorno, dove il 18 si forma una Luna Nuova importante, opposta a Giove in Cancro. Questo passaggio chiede equilibrio tra ambizione e bisogni emotiv i, tra ciò che si vuole costruire e ciò che fa sentire al sicuro. Dal 17, Venere che entra in Acquario, cambia anche il modo di vivere i rapporti: più autenticità, meno compromessi forzati. È una settimana che invita a piantare nuovi semi, con consapevolezza e realismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo della settimana, le previsioni segno per segno: “Ariete, rifletti sulle scelte professionali. Gemelli, alcuni nodi vengono al pettine” Leggi anche: Oroscopo: “Capricorno, tutto ruota intorno a te. Settimana di passione per il cancro, Gemelli: ascolta prima di parlare”. Le previsioni segno per segno Leggi anche: Oroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 3 al 9 novembre 2025 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Oroscopo settimanale, previsioni dal 5 all'11 gennaio segno per segno; Oroscopo 2026: previsioni di Branko, Fox e Simon & The Stars; L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026: Capricorno e Vergine produttivi e operosi; Oroscopo della settimana: previsioni segno Bilancia. Oroscopo settimanale, previsioni dal 12 al 18 gennaio segno per segno - Dopo un avvio un po’ irregolare, la settimana diventa più fluida e produttiva, aiutandoti a ritrovare fiducia e concretezza. tg24.sky.it

L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026: le previsioni segno per segno - Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 sono Ariete, ... notizie.it

Oroscopo settimanale Paolo Fox (12-18 gennaio 2026)/ Previsioni: Ariete nervoso, Vergine rallentata - 18 gennaio 2026): le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ... ilsussidiario.net

OROSCOPO DELLA SETTIMANA 05-11/01/2026 E SATURNO IN ARIETE per tutti i segni zodiacali

L'oroscopo della settimana, le previsioni dal 12 al 18 gennaio 2026: la classifica dei segni più fortunati >> https://buff.ly/gozHuJd - facebook.com facebook

L' per la settimana dal 12 al 18 gennaio #oroscopo #luciaarena x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.