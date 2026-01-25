trump uccide gli americani e imbarazza gli amici come meloni

L'articolo riporta un episodio in cui, secondo fonti non ufficiali, un'azione attribuita a Donald Trump avrebbe portato alla morte di un cittadino americano a Minneapolis. Si tratta di un infermiere di 37 anni coinvolto in attività di documentazione di operazioni di controllo degli immigrati clandestini. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle forze di sicurezza e le ripercussioni a livello interno e internazionale.

La Gestapo personale di Donald Trump ha ucciso a Minneapolis un altro cittadino americano, Alex Pretti, un infermiere bianco e patriottico di 37 anni, che stava filmando l’ennesimo rastrellamento di potenziali immigrati clandestini. È stata un’esecuzione. I video sono inequivocabili, ancora di più di quelli che a inizio gennaio hanno mostrato l’assassinio di Renee Good, sempre a Minneapolis, sempre con le pallottole degli squadristi di Trump. L’infermiere (di un ospedale federale che cura i reduci di guerra) stava filmando il rastrellamento e stava proteggendo una ragazza strattonata e malmenata dalle squadracce di Trump, per questo è stato buttato per terra da quattro agenti dell’Ice, che prima lo hanno immobilizzato, poi gli hanno portato via una pistola che teneva (con regolare porto d’armi) in tasca, e infine, dopo averlo disarmato, lo hanno giustiziato con una decina di colpi di pistola. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

