Gli autodazi di Trump | un' extra tassa da 190 miliardi di dollari per gli americani

Gli autodazi di Donald Trump rappresentano una misura economica che ha avuto impatti significativi sui mercati globali. Con una possibile aggiunta di 190 miliardi di dollari di tariffe, queste politiche hanno contribuito a creare tensioni commerciali, come evidenziato dalla disputa con l’Europa sulla Groenlandia. Analizzare i dazi e le loro conseguenze è importante per comprendere le dinamiche della economia internazionale e le sfide attuali.

I dazi sono la principale fonte di instabilità economica internazionale, ma fanno molto male anche agli Stati Uniti: sono i cittadini americani a pagarli davvero, non il resto del mondo. I dati del Kiel institute Che cos'è la EU Inc., la scommessa di von der Leyen a Davos per sbloccare la crescita europea I dazi di Donald Trump sono la principale fonte di instabilità economica internazionale, come mostra la crisi con l'Europa sulla sovranità della Groenlandia. Ma sono anche una questione interna degli Stati Uniti. Sia nel senso che le nuove barriere tariffarie hanno una ricaduta sull'economia americana, sia perché l'argine all'uso estensivo di questa arma da parte della Casa Bianca potrà arrivare dall'interno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli autodazi di Trump: un'extra tassa da 190 miliardi di dollari per gli americani

