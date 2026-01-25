Trump attacca Canada e Messico alla vigilia dei Mondiali 2026 | minacce commerciali e tensioni sempre più aspre

Da fanpage.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi dall'inizio dei Mondiali 2026, Donald Trump ha rivolto critiche e minacce nei confronti di Canada e Messico, i paesi co-organizzatori. Le tensioni tra gli attori coinvolti sembrano aumentare, evidenziando un clima di incertezza che potrebbe influenzare l’evento sportivo. Questa situazione mette in luce le sfide diplomatiche e commerciali legate alla più grande manifestazione calcistica del mondo.

A pochi mesi dalla Coppa del Mondo 2026, Donald Trump attacca i paesi co-organizzatori con minacce commerciali e dichiarazioni durissime. Le tensioni diplomatiche e i timori su visti e sicurezza rischiano di pesare sull’evento calcistico più atteso dell'anno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Mondiali 2026, Trump fiero: «Numeri davvero incredibili, sarà l’evento sportivo più grande mai visto». Poi svela un retroscena su Canada e Messico

Leggi anche: Il selfie di Infantino, Trump e i Presidenti di Canada e Messico ai sorteggi dei Mondiali Fifa 2026 – Il video

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Groenlandia: come uscire dalla trappola; Il Canada si prepara in caso di invasione Usa. Il premier Carney a Davos: La…; Canada, pronta simulazione per guerra con Usa: droni e sabotaggi; Groenlandia, Trump e i dazi a chi si oppone. Meloni: Errore. Otto Paesi: Spirale pericolosa - La rettifica della Bild: il ritiro delle truppe tedesche era programmato.

trump attacca canada eTrump minaccia dazi al 100% al Canada in caso di accordo commerciale con la CinaLa visita del primo ministro canadese Mark Carney a Pechino e il riavvicinamento commerciale con la Cina hanno innescato una nuova tensione con Washington ... ilsole24ore.com

trump attacca canada eTrump minaccia il Canada: Dazi al 100% in caso di accordi commerciali con la CinaLa Casa Bianca contro l’intesa in preparazione tra Ottawa e Pechino. Intanto per la presidenza della Fed si fa largo il manager di Blackrock Rieder, più ... repubblica.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.