Trump attacca Canada e Messico alla vigilia dei Mondiali 2026 | minacce commerciali e tensioni sempre più aspre

A pochi mesi dall'inizio dei Mondiali 2026, Donald Trump ha rivolto critiche e minacce nei confronti di Canada e Messico, i paesi co-organizzatori. Le tensioni tra gli attori coinvolti sembrano aumentare, evidenziando un clima di incertezza che potrebbe influenzare l’evento sportivo. Questa situazione mette in luce le sfide diplomatiche e commerciali legate alla più grande manifestazione calcistica del mondo.

