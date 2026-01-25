Trump attacca Canada e Messico alla vigilia dei Mondiali 2026 | minacce commerciali e tensioni sempre più aspre
A pochi mesi dall'inizio dei Mondiali 2026, Donald Trump ha rivolto critiche e minacce nei confronti di Canada e Messico, i paesi co-organizzatori. Le tensioni tra gli attori coinvolti sembrano aumentare, evidenziando un clima di incertezza che potrebbe influenzare l’evento sportivo. Questa situazione mette in luce le sfide diplomatiche e commerciali legate alla più grande manifestazione calcistica del mondo.
A pochi mesi dalla Coppa del Mondo 2026, Donald Trump attacca i paesi co-organizzatori con minacce commerciali e dichiarazioni durissime. Le tensioni diplomatiche e i timori su visti e sicurezza rischiano di pesare sull’evento calcistico più atteso dell'anno.🔗 Leggi su Fanpage.it
