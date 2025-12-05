Mondiali 2026 Trump fiero | Numeri davvero incredibili sarà l’evento sportivo più grande mai visto Poi svela un retroscena su Canada e Messico

Juventusnews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mondiali 2026, il Presidente degli Stati Uniti interviene alla cerimonia del sorteggio: lodi alla collaborazione con Canada e Messico e non solo. I riflettori del mondo sportivo e politico si sono accesi contemporaneamente sul  Kennedy Center  di  Washington DC, dove è andata in scena la cerimonia per il sorteggio della fase a gironi della prossima  Coppa del Mondo. L’evento, che anticipa il torneo in programma nell’estate del 2026, ha visto la partecipazione delle massime autorità, tra cui il Presidente degli  Stati Uniti,  Donald J. Trump. Il numero uno della Casa Bianca ha preso la parola dal palco, sottolineando l’impatto mediatico ed economico che la manifestazione sta già generando, superando ogni più rosea aspettativa della vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mondiali 2026 trump fiero numeri davvero incredibili sar224 l8217evento sportivo pi249 grande mai visto poi svela un retroscena su canada e messico

© Juventusnews24.com - Mondiali 2026, Trump fiero: «Numeri davvero incredibili, sarà l’evento sportivo più grande mai visto». Poi svela un retroscena su Canada e Messico

Altri contenuti sullo stesso argomento

mondiali 2026 trump fieroTrump e i Mondiali 2026, ora Donald ama il soccer: "Il calcio è il vero football" - Il presidente degli Stati Uniti si scopre innamorato del calcio nel sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 che gli Usa organizzeranno tra 6 mes ... Secondo msn.com

mondiali 2026 trump fieroSorteggio Mondiali 2026, premio per la pace a Trump tra le critiche - La Fifa ha consegnato stasera, durante il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026, la prima edizione del nuovo "Peace Prize – Football Unites the World" al presidente degli Stati ... Da msn.com

mondiali 2026 trump fieroMondiali, Trump: “Il calcio sport grandioso, sta arrivando in America. Nessuno avrebbe…” - Le parole del presidente degli Stati Uniti durante il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026: "Il calcio sport grandioso" ... Come scrive msn.com

mondiali 2026 trump fieroMondiali 2026, Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi: al suo fianco Infantino - Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia dei sorteggi per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. Segnala msn.com

mondiali 2026 trump fieroMONDIALI 2026 - Trump: "Il calcio sport grandioso, sta arrivando in America" - Nessuno avrebbe mai pensato che una cosa del genere potesse accadere". Riporta napolimagazine.com

mondiali 2026 trump fieroSorteggio mondiali 2026, al via la cerimonia: prevista la presenza di Donald Trump - Atmosfera invernale a Washington per il sorteggio dei Mondiali di Calcio Fifa 2026. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali 2026 Trump Fiero