Mondiali 2026 Trump fiero | Numeri davvero incredibili sarà l’evento sportivo più grande mai visto Poi svela un retroscena su Canada e Messico
Mondiali 2026, il Presidente degli Stati Uniti interviene alla cerimonia del sorteggio: lodi alla collaborazione con Canada e Messico e non solo. I riflettori del mondo sportivo e politico si sono accesi contemporaneamente sul Kennedy Center di Washington DC, dove è andata in scena la cerimonia per il sorteggio della fase a gironi della prossima Coppa del Mondo. L’evento, che anticipa il torneo in programma nell’estate del 2026, ha visto la partecipazione delle massime autorità, tra cui il Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump. Il numero uno della Casa Bianca ha preso la parola dal palco, sottolineando l’impatto mediatico ed economico che la manifestazione sta già generando, superando ogni più rosea aspettativa della vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
