Il selfie di Infantino Trump e i Presidenti di Canada e Messico ai sorteggi dei Mondiali Fifa 2026 – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 06 dicembre 2025 Alla cerimonia dei sorteggi per i prossimi Mondiali Fifa che si svolgeranno negli Usa nell'estate del 2026 non è mancato un momento "selfie" con il Presidente della Fifa Giovanni Infantino e il PResidenti degli stat americani coinvolti nella kermesse calcistica, il Presidente Usa Donald Trump, il premier canadese Carney e la messicana Sheinbaum. MargoMartin Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Gianni Infantino che si fa il selfie con i Capi di Stato di Stati Uniti, Messico, e Canada mi fa ricordare Chiara Ferragni con Amadeus e Gianni Morandi a #Sanremo 2023. #FIFAWorldCupDraw Vai su X

Nel frattempo questa notte, mentre Cristiano Ronaldo si scattava selfie alla Casa Bianca con Elon Musk e Infantino, questo signore qui ha fatto il suo esordio stagionale per la 23º volta. Mai nessuno nella storia della NBA aveva giocato per 23 stagioni. Doppia - facebook.com Vai su Facebook

Il selfie di Infantino, Trump e i presidenti di Canada e Messico ai sorteggi dei Mondiali FIFA 2026 - (Agenzia Vista) Usa, 06 dicembre 2025 Alla cerimonia dei sorteggi per i prossimi Mondiali Fifa che si svolgeranno negli Usa nell'estate del 2026 non è mancato un momento "selfie" con il Presidente del ... Si legge su msn.com

Donald Trump riceve il premio Fifa per la pace da Gianni Infantino: «Ora il mondo è un posto più sicuro» - Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto il riconoscimento in occasione del sorteggio per il Mondiale ... Lo riporta corriere.it

Infantino col premio a Trump ha dato un’altra dimostrazione di servilismo, si è prostrato (Telegraph) - Il premio a Trump riguardante la pace è stato solo un altro infimo momento riguardante il rapporto tra la Fifa e il presidente Usa. Scrive ilnapolista.it

Premio Fifa per la pace a Trump: "Uno dei più grandi onori della mia vita". Esplodono le polemiche - Trump, Fifa e l’assegnazione del premio per la pace: un riconoscimento simbolico che scatena dubbi, critiche e tensioni internazionali. Secondo notizie.it

Mondiali 2026, il sorteggio. Trump riceve il premio "Fifa per la pace" da Infantino. "Da bambino vidi Pelè giocare, uno dei migliori' - Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026. Come scrive affaritaliani.it

NYT: dai Mondiali a CR7, come Trump si è legato a Infantino e al mondo del calcio - Il presidente degli Stati Uniti d’America si è avvicinato sempre di più al mondo del pallone negli ultimi anni e ha stretto un rapporto sempre più forte con Infantino. Da calcioefinanza.it