F1 Williams nei guai | niente test problema anche per Ferrari

La Williams non parteciperà ai test di Barcellona a causa di ritardi nella produzione, rappresentando un primo ostacolo per il team inglese. La situazione coinvolge anche la Ferrari, che potrebbe affrontare conseguenze simili. La mancata presenza ai test limita le opportunità di sviluppo e valutazione delle vetture in vista della stagione di Formula 1. Restano da monitorare gli sviluppi e le decisioni dei team coinvolti.

Primo intoppo per la Williams. Il Team inglese sarà costretto a saltare i test importantissimi di Barcellona a causa di alcuni ritardi della produzione. Le indiscrezioni rilanciate nei giorni scorsi sono state confermate in maniera ufficiale. Il 2026 della Williams inizia nel peggior modo possibile: la scuderia di Grove, tra le più attese alla vigilia della rivoluzione regolamentare dopo il quinto posto nel Mondiale Costruttori, non prenderà parte ai test invernali di Barcellona. Con una nota stampa, il team ha infatti annunciato che la nuova FW48 non scenderà in pista in nessuna delle cinque giornate di test organizzate da F1 e FIA sul circuito catalano tra il 26 e il 30 gennaio.🔗 Leggi su Sportface.it

F1, incredibile Williams, la macchina non è pronta. Niente test a BarcellonaLa Williams ha annunciato ufficialmente che non parteciperà ai test di Barcellona, previsti dal 26 al 30 gennaio.

Clamoroso Williams, niente test a Barcellona: avrebbe fallito i crash testIl team Williams, con motorizzazione Mercedes, non parteciperà ai test di Barcellona a causa di problemi riscontrati durante i crash test.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sainz nei guai, la Williams salta i test di Barcellona: il messaggio dell'ex Ferrari e Briatore lancia l'Alpine; Formula 1, c’è già la prima sorpresa: la Williams non parteciperà ai test a Barcellona; Sargeant riparte dal WEC con Ford: ma che fine hanno fatto gli altri ex piloti di F1?; F1 | Allarme Williams: la FW48 non è ancora pronta e salterà i test di Barcellona!.

Sainz nei guai, la Williams salta i test di Barcellona: il messaggio dell'ex Ferrari e Briatore lancia l'AlpineTegola per la Williams che ha annunciato di saltare i test di Barcellona la prossima settimana per problemi al telaio, Sainz si sfoga sui social. Flavio Briatore presenta la nuova Alpine ... sport.virgilio.it

La FIA gela Ferrari: motore Mercedes legale ma McLaren è in ritardo e Williams è nei guai. Rischio F1 a senso unicoDoccia fredda per Ferrari, Audi e Honda: la FIA ha dichiarato legale il sistema di compressione della power unit Mercedes (e forse Red Bull). Intanto Williams non avrebbe superato i crash test ... sport.virgilio.it

“Mi ha sferrato tre pugni sul volto” Guai per Tony Effe, le gravissime accuse di un paparazzo >> https://buff.ly/Rkhvm5g - facebook.com facebook