Trovata morta nella sua casa a Manchester Gloria De Lazzari | fermato il vicino 33enne aveva già ucciso

La donna di 45 anni, Gloria De Lazzari, originaria di Musestre di Roncade, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manchester. Un uomo di 33 anni, vicino di casa, è stato fermato e si sospetta sia coinvolto nel suo decesso. La vicenda è attualmente sotto indagine dalle autorità locali.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.