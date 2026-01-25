Trovata morta nella sua casa a Manchester Gloria De Lazzari | fermato il vicino 33enne aveva già ucciso
La donna di 45 anni, Gloria De Lazzari, originaria di Musestre di Roncade, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Manchester. Un uomo di 33 anni, vicino di casa, è stato fermato e si sospetta sia coinvolto nel suo decesso. La vicenda è attualmente sotto indagine dalle autorità locali.
