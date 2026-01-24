Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester | la polizia sospetta un omicidio Arrestato un 33enne

Gloria De Lazzari, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione a Manchester. La polizia sospetta un omicidio e ha arrestato un uomo di 33 anni. Originaria di Musestre di Roncade, la vittima è stata trovata il 19 gennaio a Bolton, nei pressi di Manchester. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

RONCADE (TREVISO) - È la 45enne Gloria De Lazzari, originaria di Musestre di Roncade, la vittima di un sospetto omicidio commesso il 19 gennaio a Bolton, non lontano da Manchester nel Regno Unito. Per il delitto, i cui dettagli non sono al momento stati resi noti dagli inquirenti britannici, è stato arrestato un uomo di 33 anni. Il ritrovamento La donna è stata rinvenuta priva di sensi il 19 gennaio in un appartamento di Kempton Gardens, nella zona di Halliwell Road a Bolton, e nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarla ne è stato dichiarato il decesso nel corso della mattinata. Successivamente la vittima è stata identificata nella 45enne Gloria De Lazzari, emigrata italiana originaria della provincia di Treviso che viveva nella cittadina inglese. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

