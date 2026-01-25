Trofeo ’Mariele Ventre’ ai roller skating Monza

Il Trofeo ’Mariele Ventre’ si è svolto con successo alla ‘Giuseppe Bondi Arena’ di Monza, registrando una grande affluenza di pubblico. La 28ª edizione della manifestazione si è conclusa con la vittoria di Astro roller skating Monza, confermando l’importanza di questo evento nel panorama dei roller skating italiani.

Un successo di presenze al ‘Mariele Ventre’. Va ad Astro roller skating Monza lo storico trofeo. Il palasport ‘Giuseppe Bondi Arena’ gremito è stato teatro della 28esima edizione del Trofeo ‘Mariele Ventre’. Un appuntamento tenutosi ieri pomeriggio, per la seconda volta consecutiva a Ferrara, con un suggestivo spettacolo collettivo di pattinaggio sulle canzoni dello Zecchino d’Oro e musiche della Walt Disney. La storica manifestazione di pattinaggio artistico, intitolato a Mariele Ventre, ideatrice e fondatrice del Piccolo coro Antoniano, è stata organizzata dal SdA Pattinaggio Uisp Emilia-Romagna, con Fondazione ‘Mariele Ventre’, Antoniano Onlus di Bologna, oltre al patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia Romagna, Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca – ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, Rai Emilia Romagna e QN Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Trofeo 'Mariele Ventre'. In seicento al palasportIl Trofeo Mariele Ventre torna a Ferrara per la sua 28ª edizione, organizzato da UISP Emilia-Romagna e Fondazione Mariele Ventre, con il supporto dell'Antoniano di Bologna.

