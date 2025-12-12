Concerto di Natale in Certosa in ricordo di Mariele Ventre
In occasione del trentennale della scomparsa di Mariele Ventre, figura iconica dell’Antoniano e della musica italiana, Bologna Servizi Cimiteriali organizza il Concerto di Natale in Certosa. Un evento che celebra la sua memoria attraverso musica e cultura, coinvolgendo la cittadinanza in un momento di riflessione e convivialità nel contesto natalizio.
Concerto di Natale in Certosa in ricordo di Mariele Ventre - In occasione del trentennale della scomparsa di Mariele Ventre, figura indimenticabile dell'Antoniano e della cultura musicale felsinea e italiana, Bologna Servizi Cimiteriali invita la cittadinanza a
