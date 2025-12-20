Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino

Disagi in arrivo per chi si muove in treno e in auto a Firenze nel fine settimana del 24 e 25 gennaio. La circolazione ferroviaria nel nodo cittadino, nel tratto compreso tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, sarà infatti sospesa dalle ore 15 di sabato 24 gennaio alle ore 15 di domenica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Firenze, maxi lavori di Ponte al Pino: nuovo cavalcaferrovia, i piani per lo stop di auto e treni

Leggi anche: Lavori al nodo Pigneto, stop ai treni nel weekend tra Tiburtina e Fiumicino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lavori a ponte al Pino, stop ai treni Rifredi-Campo Marte per un giorno; Treni, potenziato il collegamento Firenze-Montecatini.

SALETTA STAMPA WEB - Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026 stop alla circolazione dei treni tra Rho e Gallarate sulla linea Milano–Varese per l’avvio dei lavori del quarto binario e della nuova stazione di Nerviano, che sorgerà tra Vanzago-Pogliano e Parabi - facebook.com facebook

Gregge travolto sulla ferrovia Firenze-Pisa, stop ai treni. Impatto contro circa 20 esemplari fra San Romano e San Miniato #ANSA x.com