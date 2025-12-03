Travolto e ucciso da un’auto mentre passeggia con il cane | la vittima aveva 46 anni

Casalfiumanese (Imola), 2 dicembre 2025 – Travolto e ucciso mentre stava passeggiando con il proprio cane, sulla Montanara, tra Fabbrica e Casalfiumanese. A perdere la vita un uomo di 46 anni residente nella frazione imolese. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava attraversando la strada, intorno alle 19, quando è stato investito da una Lancia Musa, targata Ravenna, con al volante una donna. L’auto, proveniente da Imola, all’inizio del centro abitato di Casale Basso, subito dopo il cartello di ingresso nel comune, ha colpito il pedone. Chi è Susanna, la mamma di due figli morta schiacciata da un Tir. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolto e ucciso da un’auto mentre passeggia con il cane: la vittima aveva 46 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Travolto e ucciso dal basculante del garage A dare l'allarme un passante che si è accorto del corpo riverso a terra dell'uomo - facebook.com Vai su Facebook

Travolto e ucciso da un'auto pirata lo zio di Laura Pausini Vai su X

Bergamo, mortale in via Camozzi: anziano travolto e ucciso da un camion mentre attraversava la strada - È successo nella mattinata di venerdì 28 novembre. Si legge su bergamo.corriere.it

25enne travolto e ucciso mentre soccorre l’amico in panne sulla statale 16 all’altezza di Bari-Palese - Si è fermato l’automobilista che questa mattina, intorno alle sei, ha travolto e ucciso un 25enne mentre, sulla statale 16 all’altezza di Bari- Lo riporta blitzquotidiano.it

Travolto mentre soccorre un automobilista: 25enne muore a Bari - Un 25enne di Bitonto, nel Barese, è morto in un incidente stradale all'alba di sabato sulla statale 16 in direzione nord all'altezza di Bari- Si legge su tgcom24.mediaset.it

Travolto mentre soccorre un automobilista, morto un 25enne - Il lavoro in tabaccheria e la palestra: alle sei è stato spazzato via da un'auto mentre stava soccorrendo un automobilista finito fuori strada sulla statale 16, all'altezza di Bari- Da ansa.it

Travolto mentre soccorre un automobilista in difficoltà, morto 25enne a Bari. Ferito anche un amico - Intorno alle sei di mattina, un 25enne sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a ... Da corriereadriatico.it

Cosimo Magro, chi è il 25enne travolto e ucciso in strada mentre aiutava un amico: l'amore per lo sport, la fidanzata e gli animali - Cosimo Magro, 25 anni, è stato travolto e ucciso lungo la statale 16, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto di Bari. Si legge su leggo.it