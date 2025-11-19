Poggibonsi tragico scontro tra auto | muore 63enne colligiano sulla strada di Sottobosco

Poggibonsi (Siena), 19 novembre 2025 – Tragico incidente nella tarda serata di ieri sulla strada di Sottobosco, nei pressi di Poggibonsi. Un 63enne di Colle ha perso la vita in un terribile frontale tra due auto. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia municipale del comando di Poggibonsi. In una semicurva, l’auto guidata dal sessantenne e l’altra, che viaggiava nella direzione opposta, sono entrate in rotta di collisione. Un impatto tremendo in cui l’automobilista colligiano ha riportato ferite apparse subito gravissime ai primi soccorritori. Il 63enne è stato trasportato al Pronto soccorso di Poggibonsi, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi, tragico scontro tra auto: muore 63enne colligiano sulla strada di Sottobosco

