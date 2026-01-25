Eucherio Bricca muore in un incidente | sgomento e lutto ad Apecchio

Il 25 gennaio 2026, ad Apecchio, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto Eucherio Bricca, consigliere comunale di 74 anni. L’uomo ha perso il controllo della sua Mitsubishi Pajero, finendo in un campo lungo la strada Provinciale di San Martino, a breve distanza dalla propria residenza. La notizia ha suscitato sgomento tra la comunità locale, lasciando un senso di lutto e di perdita.

Pesaro e Urbino, 25 gennaio 2026 – Tragedia ad Apecchio. Un consigliere comunale di Apecchio Eucherio Bricca, 74 anni, è uscito dalla strada Provinciale finendo in un campo con la propria Mitsubishi Pajero in località San Martino a poche centinaia di metri di distanza dalla propria abitazione. A notare verso le 9,30 di questa mattina le tracce del Pajero uscito dalla carreggiata è stato un passante che ha un podere nella zona e ha subito lanciato l'allarme: l'ambulanza di Apecchio è arrivata in pochi minuti, ma purtroppo per Eucherio Bricca non c'era nulla da fare. Bricca, laureatosi in ingegneria, ha lavorato per anni in aziende parastatali: è stato eletto consigliere da tre legislature, l'ultima a giugno di un anno fa, ha ricoperto ruoli importanti anche come assessore ai lavori pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eucherio Bricca muore in un incidente: sgomento e lutto ad Apecchio

