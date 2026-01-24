Femminicidio Federica Torzullo trovati morti i genitori del marito reo confesso | le immagini del luogo della tragedia

Nella tragedia di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati morti in casa, impiccati. L’evento si inserisce in un contesto di grande dolore e preoccupazione, evidenziando le conseguenze di un episodio di violenza domestica. Le immagini del luogo testimoniano la gravità della vicenda, che ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla tutela delle vittime.

Sono stati trovati morti in casa, impiccati, il padre e la madre di Claudio Carlomagno, l’uomo che è reo confesso del femminicidio della moglie, Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia, nei pressi di Roma. “Sono sconvolto, erano brave persone”, le parole affidate a LaPresse dal legale di Carlomagno, Andrea Miroli. Sui corpi è stata disposta l’autopsia, anche se secondo gli inquirenti ci sono pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di suicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

